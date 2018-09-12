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/ В Южно-уральской торгово-промышленной палате назначили нового представителя в Китае

В Южно-уральской торгово-промышленной палате назначили нового представителя в Китае

Главной задачей доверенного лица станет продвижение товаров.
сегодня в 13:52
  |  Общество

Предприниматель из провинции Хэйлунцзян, Хуан Сэню стал представителем Южно-Уральской торговой палаты в Китае. Кандидатуру Хуана Сэню поддержали в Ассоциации глав городов Китая и правительстве провинции Хэйлунцзян. 11 сентября нового представителя ЮУТПП принял у себя директор организации Федор Дегтярев.

Нового представителя познакомили с активом палаты, вручили доверенность. Президент ЮУТПП Федор Дегтярев пожелал успехов в будущей деятельности. Одним из первых совместных проектов станет формирование доступного для китайской стороны банка данных о товарах и услугах Челябинской области. — прокомментировали в Южно-Уральской Торгово-Промышленной Палате.

Главной задачей Хуана Сэню станет продвижение Южноуральской продукции на китайском рынке. Отметим, что за 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Челябинской области увеличился на 36,5 процента до 4,91 млрд руб. Оборот с Китаем увеличился на 66 процентов.

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