/ Жителей Челябинской области ждут ночные заморозки

Синоптики прогнозируют похолодание до -2 градусов.

Заморозки прогнозируются в ночь с воскресенья на понедельник в Челябинской области. По сообщениям синоптиков минимальная температура в ночное время, температура в отдельных районах области опустится ниже нуля.

Ночью 16 сентября и утром 17 сентября ожидается температура от +5 до +9 градусов. В горах и низинах ожидаются заморозки до -2 градусов. — говорится в сообщение синоптиков.

При этом, днем 17 сентября температура воздуха в Челябинской области составит +18, +23 градуса, ветер юго-восточный 4−9 метров в секунду. В Челябинске ночью 17 сентября температура воздуха составит +8 градусов, днем же столбик термометра остановится на отметке +21 градус.

В Магнитогорске в ночь с воскресенья на понедельник ожидается +6 градусов тепла, южный ветер 3 метра в секунду. Днем в понедельник +23 с южным ветром в 2 метра в секунду.