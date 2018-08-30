/ Как одевать школьников на линейку? Прогноз погоды на 1 сентября

Синоптики обещают заморозки.

Осень на Южном Урале своевременно вступает в свои права. По сообщению областных синоптиков, в ночь на 1 сентября жителей региона ждут первые заморозки. Но уже днем воздух прогреется до плюсовых отметок. Дожди не омрачат школьные линейки.

В субботу, 1 сентября, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В горах и низинах ожидаются ночные заморозки до минус 4 градусов. Температура воздуха ночью опустится до плюс 5−7 градусов. Температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов. Ветер неусточивый слабый. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в областном центре 1 сентября будет сухо и ясно. Температура не опустится ниже 0 градусов, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Аналогичный прогноз дают метеорологи для жителей Магнитогорска. В горных районах области — Миассе и Златоусте, в первый день осени будет чуть прохладнее. Здесь столбики термометров поднимутся максимум до плюс 16 градусов.