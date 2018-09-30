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/ С заморозков и мокрого снега начнется октябрь на Южном Урале

С заморозков и мокрого снега начнется октябрь на Южном Урале

Жителям региона нужно одеваться теплее.
сегодня в 13:59
  |  Общество

Настоящая осень придет в Челябинскую область с октября. В первый день наступающего месяца синоптики прогнозируют серьезное понижение температуры. В отдельных районах столбик термометра будет показывать минус 2 градуса. Также прогнозируются небольшие дожди, а в горах — мокрый снег.

Ночью 1 октября температура воздуха будет в диапазоне от минус 2 до плюс 3 градусов Цельсия, местами возможны небольшие дожди, а в горах мокрый снег. Днем вероятность дождя останется, температура повысится до плюс 9−14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 15 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

В Челябинске ночью тоже будет дождливо, температура поднимется до 3 градусов выше нуля. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 9−11 градусов.

Теплее всего будет в Бредах, Карталах, Троицке и Южноуральске — дневная температура там составит плюс 13 градусов. В Магнитогорске прогнозируют плюс 12, в Златоусте — плюс 6, а в Миассе — плюс 10 градусов Цельсия. В Озерске будет около 9 градусов выше нуля. Дождь не обещают.

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