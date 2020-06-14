Заморозки прогнозируют синоптики в ночь на понедельник в Челябинской области

Днём температура воздуха поднимется выше +20 градусов.

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Начало новой недели в Челябинской области будет тёплым и ветреным. Однако ночью в низинах ожидаются заморозки. Подробнее о погоде на понедельник сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Так, в ночь на 15 июня в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, в горах и низинах прогнозируют заморозки до −2 градусов. Днём прогреется до +21, +26 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров опустятся до +5, +7 градусов. Днём воздух прогреется до +23, +25 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Напоминаем, в Челябинской области действует режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим. Во избежание распространения коронавируса лучше остаться дома, а в случае появления в общественном месте обязательно надеть маску.