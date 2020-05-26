Погода в Челябинской области обещает быть с «огоньком»

Синоптики предполагают, что на территории региона несколько дней будут бушевать грозы.

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Синоптики сообщают, что до пятницы на территории региона могут проходить кратковременные дожди и грозы, в Челябинске небольшой дождь ожидается только в четверг.

«На территории региона в среду ночью температура опустится до плюс 8 градусов, днем поднимется до плюс 33 градусов. В четверг ночью — до плюс 10 градусов, днем — до плюс 33 градусов. В пятницу ночью — плюс 10 градусов, днем — до плюс 28 градусов. В Челябинске в среду ночью — до плюс 11 градусов, днем — до плюс 26 градусов. В четверг ночью — до плюс 12 градусов, днем до плюс 30 градусов. В пятницу температура ночью опустится до 11 градусов тепла, днем поднимется до плюс 25 градусов», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Сильные порывы ветра синоптики не прогнозируют, в среду ветер будет восточный и юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 16 метров в секунду. В четверг ветер ожидается южный, от 5 до 10 метров в секунду. В пятницу — южный, от 4 до 9 метров в секунду.