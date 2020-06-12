Грозы и сильный ветер: о погоде на выходные в Челябинской области рассказали синоптики

Сегодня, 12 июня, МЧС предупреждает о повышении вероятности возникновения ЧС.

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Грозы и незначительное похолодание прогнозируют синоптики на эти выходные в Челябинской области. В региональном ГУ МЧС России также предупреждают о порывах ветра и повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Рассказываем подробнее.

Сегодня, 12 июня, в Челябинской области ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильные, а также град. Температура воздуха поднимется до +29 градусов, на юге до +34 градусов жары. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду, при грозах местами порывы до 20 метров в секунду. В субботу, 13 июня, также прогнозируют грозы и кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до +9, +14 градусов, днём поднимется до +18, +23 градусов. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. В воскресенье, 14 июня, осадков не обещают. Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, днём прогреется до +18, +23 градусов. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинске на День России синоптики также прогнозируют грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха составит +29 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду. В субботу, 13 июня, днём дождя не обещают. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов, днём прогреется до +22 градусов. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье, 14 июня, осадков не обещают. Ночью будет от +6 до +8 градусов, днём до +20 градусов. Ветер северный до 11 метров в секунду.