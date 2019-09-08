Заморозки ожидаются в Челябинской области

В низинах температура опустится до -5.

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В низинах Челябинской области 9 сентября ночью температура воздуха опустится до −5. О заморозках сообщили в челябинском гидрометцентре.

Синоптики обещают, что 9 сентября в регионе температура ночью опустится до +5, в низинах и вовсе до −5. Днем потеплеет до +19 градусов. Ожидается северный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью будет теплее: +7 +9. А днем +17, +19 градусов. Напомним, что в Челябинской области с 5-ого сентября стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили жители Катав-Ивановска и Трехгорного.

Главы территорий с этого года могут самостоятельно дать старт отопительному сезону, не дожидаясь, пока среднесуточная температура за окнами понизится до восьми градусов со знаком «плюс» и продержится 5 дней. Раньше требования для включения батарей были именно такими.