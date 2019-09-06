Погода в день города не порадует челябинцев

Гидрометцентр прогнозирует тепло, но вместе с тем будет дождливо.

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Запасайтесь зонтиками: в день города челябинцев ожидают дожди. К таким неутешительным прогнозам пришли сотрудники регионального гидрометцентра.

Суббота в Челябинской области хоть и выдастся достаточно теплой, но будет наполнена осадками. Несмотря на максимальную температуру воздуха днем в 18 градусов, по всей области ожидаются дожди, а также северный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. При этом в самом Челябинске будет чуть прохладнее: здесь столбик термометра не превысит 17 градусов. Местами возможны небольшие осадки.

Особых изменений не предвидится и в воскресенье. Средняя температура по области в 15 градусов дополнится северным ветром со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Кроме того, в регионе также можно будет ждать дождей.