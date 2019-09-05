Потеплеет, но сохранятся дожди: погода в Челябинской области на ближайшие дни

Температура в регионе поднимется до 17 градусов.

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В Челябинской области, первая неделя осени закончится потеплением, но во всем регионе сохранится пасмурная погода, местами дожди и усиление ветра.

В четверг, 5 сентября, в Челябинске воздух прогреется до +17 градусов, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В остальном регионе температура поднимется до 16 градусов тепла, порывы ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Переменная облачность, местами дожди, возможны туманы.

В пятницу, 6 сентября, температура в Челябинске ночью понизится до +8, но уже к обеду вырастет до +18. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. В области температура вечером опустится до +9, днем будет держаться в районе 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. По всему региону ожидаются дожди.

В субботу, 7 сентября, на Южном Урале подует северный ветер до 8 метров в секунду. В Челябинске температура поднимется до +17, в регионе до +18. Облачно с прояснениями, возможен дождь.

На этой неделе начнется бабье лето, об этом рассказала, Екатерина Пестрякова, доцент кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского государственного университета. По словам специалиста, теплая погода продлится семь дней, возможен второй заход бабьего лета, только уже в октябре.