/ Первый снег выпал в Златоусте

Осадки выпали в горном районе города.

Первый снег увидели жители Златоуста вечером и ночью 30 сентября. Они рассказали, что осадки были в районе хребта Уреньга. Фотографии тут же распространились в Сети. В подписи к ним значится, что снег был мокрым, как и прогнозировали синоптики.

Увидели снег вечером, в горном районе. Сначала, конечно же, не поверили, что он может пойти так рано, на улице ведь всего лишь октябрь. — рассказал сайту «Первый областной» житель Златоуста.

Отметим, что снег был зафиксирован только в горном районе, как и обещали синоптики. В самом Златоусте шел лишь дождь, в соседнем Миассе осадки и вовсе не были зафиксированы.

Кроме того, в ближайшее время в Челябинской области ожидается потепление до +18 градусов, но только на один день.