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/ Первый снег прошел в Челябинске

Первый снег прошел в Челябинске

Зимняя погода будет держаться все выходные.
сегодня в 10:39
  |  Общество

Прогноз мэра Евгения Тефтелева сбылся — в конце недели в Челябинске выпал первый снег. Мелкая жесткая крупа посыпалась с неба в пятницу, 12 октября, и сразу привлекла внимание горожан. Однако увидеть припорошенные снегом дороги и тротуары пока не получается — плюсовая температура на улице заставляет снег таять.

Я вышел покурить и увидел, что на улице пошел снег. Спорили с коллегами, что это. Может, мелкий град. Но нет, все-таки снег. Хотя люди ходят под зонтами. Теперь не могу дождаться, когда наступят настоящие холода. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Семен Головач.

Напомним, по прогнозу южноуральских синоптиков, дождь, переходящий в снег, будет идти все выходные в Челябинске и других городах региона.

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Комментарии

Владимир
11:17, 12.10.2018
Это , что за "продуктивное" действие цит. "Я Вышел покурить....ранее спорил с коллегами о погоде" ЗБС работа.

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