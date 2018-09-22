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Солнце и заморозки ждут южноуральцев в выходные

Перепады температуры составят до 15 градусов.
сегодня в 07:32
  |  Общество

Вместе с выходными в Челябинскую область снова приходит тепло. Тучи, по прогнозам синоптиков, должны рассеяться, а дожди прекратиться. Но такой прогноз актуален на воскресенье. В субботу же, по данным гидрометцентра, ночью температура опустится ниже нуля градусов, а днем воздух не прогреется и до плюс 20.

В субботу, 22 сентября, ожидаются ночные заморозки до минус трех градусов, средняя температура будет держаться в районе плюс 5−10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 19. Прогнозируется ветер, отдельные порывы которого достигнут 17 метров в секунду, и небольшие дожди. В воскресенье, 23 сентября, ночная погода не изменится. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура достигнет 20 градусов выше нуля, ветер стихнет. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

По прогнозу на выходные, в Аргаяше будет плюс 16−18 градусов, в Бредах плюс 18, в Златоусте плюс 12, в Миассе плюс 15, в Карталах 19 градусов выше нуля, в Катав-Ивановске плюс 13−17, в Троицке 16−18 градусов, в Южноуральске и Магнитогорске — плюс 18−20.

В Челябинске в субботу и воскресенье будет без осадков, средняя ночная температура — плюс 7 градусов, дневная — плюс 16.

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