Замминистра транспорта России оценил новый международный терминал аэропорта Челябинска

Игорь Чалик подчеркнул, что сеть международных перевозок на Южном Урале будет расширяться

В понедельник, 31 мая, Челябинск с рабочим визитом посетил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он побывал в международном терминале аэропорта имени И. В. Курчатова и оценил выполненные в нем работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу.

Во время модернизации воздушной гавани увеличили число стоек паспортного контроля, благодаря чему пропускная способность международного терминала выросла вдвое — до 400 человек в час, или 597 тысяч пассажиров в год.

В новом пристрое появилась линия выдачи багажа. На месте бывшего бизнес-зала откроют кафе. Посты таможенного и пограничного контроля оснащены современным оборудованием. Именно их в ходе визита осмотрел заместитель министра транспорта России.





«Любые новые площади, новые помещения должны заполняться пассажиропотоком. Мы для этого и строим их. Улучшаем ситуацию, в частности, с прохождением россиян через пограничный и таможенный контроль. Мы установили новейшее оборудование, и аэропорт Челябинска сейчас один из самых современных в Российской Федерации. Безусловно, международные перевозки будут расширяться. Всё будет зависеть от того, как авиакомпании построят пассажиропоток, это ведь коммерческая деятельность», — прокомментировал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

С 29 мая из нового модернизированного терминала челябинского аэропорта начались международные перелеты.





«У нас в два раза увеличилось число кабинок, где пассажиры проходят паспортный контроль. Сейчас их 20, и это другой совершенно уровень качества комфорта. Мы поговорили с персоналом — таможенниками, пограничниками. Всё очень удобно не только для пассажиров, но и для тех, кто работает здесь. Мы сейчас увеличили почти в два раза расчетный пассажиропоток: он доходил до 1,7 миллиона человек, сегодня уже — за 3 миллиона человек мы можем принимать и обслуживать. Почти всё СНГ у нас летает, все основные туристические направления будут летать из Челябинска. Уже полетели в Египет (Каир), и по мере того, как оперативный штаб будет давать разрешения, мы будем летать и в туристические города Египта. Турцию, как только откроется, мы сразу ее заполним. В июне начнутся полеты в Ларнаку. Дальше, я уверен, мы будем летать из Челябинска по любым направлениям», — отметил Алексей Текслер.

По словам главы региона, одна из важных задач сейчас состоит в расширении маршрутной сети.





«Это касается и внутренних пассажирских перевозок. Вместе с Минтрансом активно реализуем программу субсидированных рейсов, в целом расширяя маршрутную сеть. В этом году будем субсидировать 14 маршрутов из Челябинска и 3 из Магнитогорска. Мы со всеми авиакомпаниями сотрудничаем. Red Wings уже начали базирование здесь. Сегодня обсуждали возможность сотрудничества с «Победой» — расширение рейсов, направлений. Здесь у нас большие перспективы. Важно то, что мы развиваем наш регион. Без развития транспортной инфраструктуры это невозможно. Для наших жителей это новые возможности, чтобы прилететь на Южный Урал. Хочу поблагодарить Минтранс за активную поддержку нашего региона. Большие средства были вложены в аэродромный комплекс, пункты пропуска», — добавил губернатор.

Зашла речь в ходе рабочий встречи и о реконструкции аэропорта в Магнитогорске, которую глава региона анонсировал, выступая перед депутатами Законодательного собрания Челябинской области.





«В этом году мы начинаем серьезную модернизацию аэродромного комплекса в Магнитогорске. Будем расширять сеть вылетов и по коммерческим, и по субсидированным направлениям. Рядом с Магнитогорском Башкирия, у ее жителей также будет возможность вылетать из нашего аэропорта. Сейчас заканчиваем с челябинским аэропортом и начинаем активную работу с Магнитогорским. Там также будем развивать новые внутренние и международные рейсы», — заявил Алексей Текслер.





Напомним, международный терминал челябинского аэропорта был закрыт на реконструкцию в октябре 2020 года. Генподрядчиком выступил уральский филиал ФГКУ «Росгранстрой». Площадь международного сектора значительно увеличили: с 4,6 до 15,2 тысячи квадратных метров.