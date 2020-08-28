Архитекторы представили проект обновленного сквера в Металлургическом районе Челябинска

Работы будут проводиться в 2 этапа.

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Управление архитектуры Челябинска показало, как будет выглядеть территория у ДК Строителей в Металлургическом районе. Этот проект стал первым в конкурсном благоустройстве скверов города. Его разработали архитекторы студии Петра Стебельского.



Концепция пространства у ДК Строителей была выведена после анализа территории. Специалисты оценили соседние застройки, прилегающие пространства, рельефы и озеленение, а также покрытия и подпорные стены. В управлении архитектуры добавили, что особенность проекта — сохранение композиционных решений, которые были приняты при строительстве дворца культуры. Подчёркивается, что благоустройство не нарушит исторический ансамбль площади перед ДК, но даст месту новые функции.

«Архитекторы предложили связать пешеходные маршруты, ограничить скорость транспорта ради безопасности людей, улучшить состояние покрытий и подпорных стен, восстановить ступени и гранитную кладку. Улучшив внешний вид и расширив функции пространства с помощью проектных решений, мы оживим сквер у ДК Строителей и снова притянем к нему внимание горожан»,— рассказали «Первому областному» в управлении архитектуры Челябинска.

Реализовать проект планируют в 2 этапа. На данный момент управленине архитекруты и администрация Металлургического района проводят распределение работ. Больше фотографий обновлённого сквера смотрите в телеграм-канале «Первого областного».