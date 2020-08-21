Осенью благоутроенная дорога появится на улице Александра Шмакова в Челябинске

Работы завершат к концу октября.

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В Челябинске планируют озеленить и благоустроить улицу Александра Шмакова, расположенную в Парковом. Ранее улица была проложена, но работы на ней не были завершены. Благодаря сэкономленным средствам, которые остались после торгов, у города появилась возможность завершить благоустройство.

Подрядчик ООО ДСК «Южный Урал» должен закончить работы до конца октября 2020 года.

«Общая стоимость работ по контракту составляет 57,7 миллионов рублей. В эту стоимость включено строительство дорожного покрытия длиной 866 метров, шириной от 16 до 23 метров. Проезжая часть будет состоять из 4 полос движения. Ширина тротуаров варьируется на разных участках от 5 до 9 метров», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

Для проведения работ подрядчик будет вынужден снести деревья и кустарники. Всего придется убрать 93 березы, 34 осины, 17 сухостоев, 11 кустарников и 225 квадратных метров ивняка. Вместо снесенных деревьев, будут высажены новые: колючие ели, черемуха, рябина, яблони, ясень, клены. Также высадят и кустарники: кизильник, сирень венгерская, розы, боярышник.

«Проектом предусмотрена высадка 220 крупномерных деревьев и 208 кустарников именно на улице Александра Шмакова», — отметил председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Кроме того, к началу учебного года на улице появятся пешеходные переходы к жилым застройкам. К концу октября улица будет освещена, на ней установят скамейки, урны, остановочные комплексы, а тротуары оборудуют газонами.