Заммэра Москвы поздравил южноуральцев с присвоением Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести»

Александр Горбенко отметил труд тыловиков во время войны.

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Челябинск и Магнитогорск с присвоением звания «Город трудовой доблести» поздравили из столицы России. Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко отметил вклад южноуральцев в подвиг. По словам функционера, труженики тыла, в число которых входили жители Челябинской области, стали полноправными участниками войны, ковали победу за линией фронта и обеспечивали солдат всем необходимым.



«Весь народ от мала до велика встал на защиту родной земли в годы страшной кровопролитной войны. В борьбе с фашистскими захватчиками огромна заслуга тружеников тыла, проявивших подлинный трудовой героизм и самоотверженность. Труженики тыла стали равноправными участниками великой битвы за независимость Отечества. Наш народ выдержал все испытания, проявил героизм и стойкость духа, чтобы на земле был мир, чтобы будущие поколения жили счастливо в свободной и могучей стране»,— цитирует Александра Горбенко пресс-служба администрации Магнитогорска.

Напомним, Магнитогорск и Челябинск получили звания «Город трудовой доблести» после указа президента страны Владимира Путина. Оба города решили отметить это событие установкой памятной стелы. На местах, где скоро появятся объекты, уже заложены символические камни.