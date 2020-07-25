«Этот праздник объединяет многих людей»: с днем ВМФ поздравил южноуральцев Алексей Текслер

Десятилетиями Челябинская область помогает военно-морскому флоту.

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День военно-морского флота ежегодно отмечается на территории России в последнее воскресенье июля. Этот праздник принадлежит всем, кто охраняет морские рубежи государства. Военнослужащих и их семьи поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На Южном Урале, пусть и далеком от морских берегов, этот праздник объединяет многих людей — прежде всего тех, кто служил на флоте, нес боевую вахту, защищая морские рубежи нашей Родины. Мы также гордимся, что Челябинскую область с военно-морским флотом связывают десятилетия общей работы. На многих кораблях стоит южноуральское оборудование, навигация, вооружение, а наши молодые ребята считают высокой честью для себя служить на флоте, утверждая статус России как великой морской державы», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона пожелал всем причастным к этому празднику крепкого здоровья, мира и благополучия.