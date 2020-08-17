Челябинцам о звании «Города трудовой доблести» будет напоминать общественный транспорт

Его оклейка начнётся на следующей неделе.

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Совсем недавно Челябинску присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». В мегаполисе уже заложили камень для возведения стелы с указом президента Российской Федерации. Но не только она будет напоминать о важном событии в истории города его жителям. Сегодня во время аппаратного совещания заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров сообщил, что в скором времени на дорогах появится общественный транспорт с характерными изображениями.

«Состоялся аукцион по тематическому брендированию общественного транспорта в объёме 45 единиц в честь присвоения Челябинску звания „Город трудовой доблести“. Оклейка боковой поверхности подвижного состава пройдёт с 27 августа по 6 сентября»,— сообщил Александр Егоров.

Напомним, Указ о присвоении Челябинску звания «Город трудовой доблести» Владимир Путин подписал 2 июля 2020 года. Власти города почти сразу же устроили среди горожан голосование, чтобы они решили, где хотят видеть стелу со словами Указа президента. В итоге камень заложили на Аллее Славы 11 июля. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, мэр Челябинска Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер.