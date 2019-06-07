/ В Челябинской области зафиксировали атаку вируса-шифровальщика

Информация поступила из Увельского района и регионального Минстроя.

Атаки вируса-шифровальщика зафиксированы в Челябинской области на этой неделе. Информация поступила из Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Сообщения приходят с разных адресов на электронную почту. Во вложении находится архивный файл с расширениями типа «gz» или «scr».

В Увельском районе вирус был активирован, но данные на компьютере были восстановлены из архивов. Атака на Министерство строительство не увенчалась успехом, поскольку письмо удалилось сразу после получения. О том, какими способами можно уйти от вирусной атаки, рассказал аудитор информационной безопасности Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий Владимир Митрофанов.

При получении подобных сообщений не открывайте вложения, а лучше удалите сообщение. Будьте внимательны! Вирусы-шифровальщики направлены на получение доступа к рабочим данным пользователя. Существует большой риск потерять их безвозвратно, так как в большинстве случаев даже после оплаты восстановление не происходит. — рассказал сайту «Первый областной» аудитор информационной безопасности Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий Владимир Митрофанов.

Напомним, что в 2017 году скачок вирусной активности случился по всему миру. Тогда атаки программ-вымогателей WannaCry и NotPetya вызвали озабоченность на правительственном уровне. За несколько дней жертвами вирусов стали сотни тысяч человек. По оценкам Лаборатории Касперского, основная часть атак пришлась на Россию.