Общественник из Челябинска стал заместителем председателя комиссии по экологии ОПФР

В пятницу, 24 июля, состоялось первое заседание комитета.

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Бывший руководитель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин избран заместителем председателя комиссии по экологии федерального ОПФР. Об этом общественник объявил сегодня, 24 июля, на своей странице во «Вконтакте».



Также Олег Дубровин отметил, что сегодня же прошло сегодня прошло первое заседание комиссии по экологии Общественной палата России. На нём обсуждались такие вопросы как качество воздуха и воды, состояние лесов, экологическое воспитани и зоозащита.

«Приняли решение о проведении общественной экспертизы законопроектов „Об особоохраняемых природных территориях“, „Экологической экспертизе“, „О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую“. По предложению председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Е. А. Шаройкиной и члена Общественной палаты России В. И. Яхонтова был избран заместителем председателя комиссии»,— рассказал Олег Дубровин.

Напомним, в начале июля челябинский общественник вошёл в состав комиссии по экологии общественной палаты России. Сам Олег Дубровин отмечал, что помимо прочего будет заниматься обсуждением экологических вопросов Южного Урала.