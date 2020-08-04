Промышленники Челябинска попадут под административные расследования за выбросы в период НМУ

Превышения зафиксировали посты министерства экологии.

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Челябинские предприятия ждут административные расследования из-за превышения норм ПДК в период неблагоприятных метеоусловий. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в министерстве экологии региона.



Жалобы на воздух в областной столице стали поступать от жителей Челябинска. В Минэкологии обращения связали с объявленным 31 июля и продолжающимся по сей день режимом НМУ первой степени. На ВКС по данному вопросу представители Минэкологии потребовали усилить контроль за снижением выбросов.

«Предприятия отчитались о выполнении ряда мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предусмотренных планами мероприятий по сокращению выбросов. ООО „Мечел-Кокс“: производство сокращено на 43% от производственных мощностей. Ограничена отгрузка продукции. ПАО „ЧМК“: остановлен ряд агрегатов. АО „ЧЭМК“: дополнительно к основным мероприятиям остановлено 3 плавильных агрегата. ПАО „Фортум“: работают 2 котла на угле на ТЭЦ-2. Потребление угля снижено на 50%. ООО „Филиал завод Техно“: остановлена вторая линия. ЗАО „Минплита“: снижено производство на 1 технологической линии, остановлено 2 участка»,— рассказали сайту «Первый областной» представители министерства экологии Челябинской области.

При этом передвижные лаборатории и стационарные посты министерства экологии фиксируют в зонах влияния предприятий превышения предельно допустимых концентраций по фенолу, сероводороду, формальдегиду. Зафиксированные лабораториями данные о превышениях направлены в Росприроднадзор. Они станут основой административных расследований в отношении предприятий.