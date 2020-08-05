Внезапную проверку провели специалисты министерства экологии на ЧЭМК

Целью было выявление нарушений режима НМУ.

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Сотрудники министерства экологии Челябинской области провели внеплановую проверку на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Группа специалистов, совместно с представителями средств массовой информации, выехала на предприятие без предупреждения.

«Граждане не всегда верят отчетам о снижении выбросов, которые декларируют предприятия или надзорные органы. Поэтому мы решили наглядно показать, какие именно фактические мероприятия выполняются, а какие нет. Поэтому с журналистами обходим каждый цех и смотрим реальную картинку. Естественно, для самих предприятий наш приезд — это сюрприз, которого они не ждут. Поэтому не все может идти гладко», — отмечает заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Для того, чтобы договориться и пройти на предприятие, группе понадобилось около 15 минут. Сразу после этого их встретил главный эколог ЧЭМК, который и сопровождал сотрудников министерства экологии и журналистов по цехам. Выбрать маршрут предложили представителям СМИ.

«К нашему удивлению предприятие не только соблюдало все заявленные мероприятия, но и предпринимало дополнительные действия по снижению выбросов. В частности, в цехе № 6 по нормативу в период НМУ должна приостанавливаться работа одной из восьми печей. По факту было остановлено четыре печи. Кроме того, выгрузка продукции сокращена на 50 процентов», — прокомментировал проверку замминистра экологии.

Виталий Безруков подчеркнул, что в период НМУ подобные тайные проверки будут продолжаться. На некоторые предприятия проверка может направиться в ночное время, поскольку чаще всего жители жалуются на запах именно ночью.