Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев представил нового прокурора Челябинской области

А также провел совещание и поставил задачу обеспечить защиту социально уязвимых категорий населения

Сегодня, 17 октября, в ходе рабочей поездки в регионы Уральского федерального округа заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев представил нового прокурора Челябинской области. Сергея Донгаузера официально представили руководителям правоохранительных, контролирующих, судебных и исполнительных органов власти, сообщает прокуратура Челябинской области.

Сергей Зайцев выразил уверенность, что вновь назначенный прокурор сможет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать реальную и своевременную защиту интересов государства и прав граждан. Было отмечено, что Игорь Донгаузер работает в органах прокуратуры более 20 лет, пройдя путь от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Кемеровской области — Кузбасса. Он зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом и руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями.

Для определения приоритетных направлений надзора состоялось специального оперативное совещание под председательством заместителя Генпрокурора России. Помимо докладов заместителей прокурора Челябинской области, на совещании выступили первый заместитель губернатора региона Станислав Мошаров и министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

Сергей Зайцев в ходе совещания обратил внимание на ситуацию в сфере ЖКХ, в том числе износ коммунальных сетей, наличие в регионе бесхозяйной инфраструктуры. Указано на необходимость системного надзора за реализацией в регионе национальных проектов, в том числе в сфере образования.

Поставлена задача обеспечить защиту социально уязвимых категорий населения, в том числе пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних жителей области. Также в поле самого пристального внимания со стороны надзорного ведомства остаются вопросы соблюдение прав участников специальной военной операции и членов их семей.

На мероприятии обсуждены проблемы предоставления жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Отдельно Сергей Зайцев остановился на состоянии работы в сфере борьбы с криминальными посягательствами, отметил высокий показатель подростковой преступности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, в этой связи указано на необходимость усиления профилактических мероприятий.

Наряду с этим, рассмотрено положение дел в сфере миграционного законодательства, высокий удельный вес преступлений, совершаемых иностранными гражданами, находящимися на территории страны незаконно, поставлена задача взять ситуацию на особый контроль.

Исполнение этих и других выработанных решений поставлено на контроль.

Напомним, что Сергей Донгаузер был назначен на должность прокурора Челябинской области 3 октября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Предыдущий прокурор Челябинской области Карен Габриелян ушел в отставку минувшим летом. Исполняющим обязанности главы ведомства был назначен старший советник юстиции Евгений Федоров.