В Челябинской области назначили нового прокурора

Игорь Донгаузер работает в надзорном ведомстве 20 лет

Указом президента РФ Владимира Путина на должность прокурора Челябинской области назначен Игорь Донгаузер.

Он окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права. В надзорном ведомстве работает 20 лет, прошел карьерный путь от помощника прокурора Петродворцового района Санкт-Петербурга до прокурора одного из городских районов. Указом президента России от 31 января 2022 года назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области.

Предыдущий прокурор Челябинской области Карен Габриелян ушел в отставку минувшим летом. Исполняющим обязанности главы ведомства был назначен старший советник юстиции Евгений Федоров.