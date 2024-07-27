Замгенерального прокурора обсудил в Челябинске проблемы ЖКХ и раскрываемости преступлений

Сергей Зайцев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона

Накануне, 26 июля, заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона, в ходе которого обсудил с присутствующими проблемы в сфере ЖКХ, переселение граждан и раскрываемость преступлений. Участие в заседании приняли также председатель Законодательного Собрания области Олег Гербер, заместители губернатора Алексей Фартыгин, Андрей Фалейчик, Вадим Евдокимов, руководители территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Сергей Зайцев заострил внимание на проблемах в сфере ЖКХ, изношенности коммунальных сетей и инфраструктуры, влекущих рост коммунальных аварий и инцидентов. Указано на необходимость принятия своевременных упреждающих мер, направленных на обеспечение соблюдения прав граждан»,— сообщили в ведомстве.

Замгенерального прокурора РФ также обсудил с присутствующими ситуацию с переселением граждан из аварийного жилья, строительством школ, детских садов, ФАПов и других объектов. Также был поднят вопрос о привлечении частного капитала в строительную отрасль и обсуждена реализация программы капитального ремонта.

Особое внимание Сергей Зайцев обратил на работу полиции. Он потребовал добиться повышения раскрываемости преступлений, снизить уровень подростковой преступности и активировать профилактическую работу.

«Отдельный блок вопросов касался преступлений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе находящимися на территории страны незаконно. Прокурорам поручено навести порядок в миграционной сфере»,— добавили в ведомстве.

Решение всех этих вопросов стоит на контроле.