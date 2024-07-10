Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области стал старший советник юстиции Евгений Федоров. Информация об этом опубликована на сайте региональной прокуратуры.
Евгений Федоров родился в Красноярском крае. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета. До 2024 года работал в крае.
С февраля 2024 года занимал должность заместителя прокурора Челябинской области.
Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалью Руденко.