Врио прокурора Челябинской области стал Евгений Федоров

Ранее старший советник юстиции работал в Красноярском крае

Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области стал старший советник юстиции Евгений Федоров. Информация об этом опубликована на сайте региональной прокуратуры.

Евгений Федоров родился в Красноярском крае. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета. До 2024 года работал в крае.

С февраля 2024 года занимал должность заместителя прокурора Челябинской области.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», медалью Руденко.