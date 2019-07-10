Заместитель Алексея Текслера рассказал о том, как оказался в Челябинске

Впервые за 18 лет Виктор Мамин даст интервью.

Виктор Мамин, первый заместитель главы Челябинской области, влился в политическую жизнь региона совсем недавно. Несмотря на это он выполняет огромное количество функций, начиная от цифровизации кадров и заканчивая наблюдением за работой Алексея Текслера. Однако для большинства политологов, депутатов и горожан Виктор Мамин остаётся загадочной фигурой.

Почему человек, прошедший путь от работы в администрации Норильска до ключевых позиций в крупных федеральных компаниях и Министерстве энергетики, принял предложение Алексея Текслера? Ответ на этот вопрос он дал в эксклюзивном интервью телеканалу ОТВ.

Кроме этого, первый заместитель рассказал о том, как правильно формировать сплочённую и эффективную команду, что его связывает с Уралом, как выбираются люди для кадрового резерва Президента РФ, как отбросить все хобби, чтобы больше работать, и как выбрать школу для ребенка при переезде в Челябинск.

Интервью с Виктором Маминым смотрите сегодня, 10 июля, в 19:45 в очередном выпуске «Большой студии» на телеканале ОТВ.