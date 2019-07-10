Ирина Гехт официально стала первым заместителем Алексея Текслера

С 11 июля она начнет работу в родном регионе.

Сегодня, 10 июля, Совет Федерации во время заседания прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт. Сегодня же Алексеем Текслером было подписано постановление о её назначении на пост первого заместителя главы области.

Напомним, что вчера, 9 июля, экс-сенатором было подано заявление о досрочном прекрашении полномочий в Совфеде. Через несколько часов глава Челябинской области Алексей Текслер объявил о назначении Ирины Гехт на пост первого заместителя главы региона. На этом посту она сменит Евгения Редина.

В Челябинской области Ирина Гехт будет курировать социальный блок работы областного кабмина. Официально она приступит к работе с 11 июля. Напомним также, что еще один заместитель Алексея Текслера Виктор Мамин сегодня даст интервью телеканалу ОТВ.