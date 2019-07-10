Алексей Текслер рассказал о планах по Челябинской области

Главной своей целью глава региона назвал уменьшение дистанции между чиновниками и жителями региона.

Сегодня, 10 июля, издание «Московский Комсомолец» опубликовало статью главы Челябинской области Алексея Текслера. В ней глава региона дает расширенное видение своих тезисов, ранее озвученных в послании Законодательному собранию на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Есть такое хорошее русское слово — опрятность. Не нужно много усилий, чтобы выглядеть аккуратно и чисто. Если есть в человеке внутренняя потребность в этом, то такая же потребность должна быть движущей силой на всех уровнях власти», — пишет Алексей Текслер.

Статья сразу начинается с главной проблемы региона — благоустройства. Алексей Текслер заявляет, что он сам неоднократно задавался вопросом о том, почему в области такие проблемы с опрятностью улиц и домов. В современных реалиях, по мнению главы области, нужно понимать, что именно человек стоит во главе угла, и действовать нужно в его интересах. Исходя из запросов южноуральцев, в Челябинскую область будут направлены значительные средства на благоустройство, многократно превышающие затраты прошлых лет.

Помимо этого, учитывая прошлогодний мусорный коллапс в Челябинске, Алексей Текслер поручил ускорить рекультивацию Челябинской свалки, а также начать работы по ликвидации полигонов в других городах области.

«Качество вывоза мусора — одна из тем, влияющих на качество жизни. Она на постоянном контроле», — отмечает Алексей Текслер.

Также, чтобы гарантировать исполнение указаний по «мусорному» вопросу будет внесен на рассмотрение закон о сортировке и переработке отходов и будет усилен контроль за тарифами ЖКХ, поскольку южноуральцы испытывали проблемы с ростом цен, которые превышали официальный уровень инфляции.

Также будут решаться проблемы, связанные с дорогами и транспортом. В рамках повышения качества дорог будет выделено 16,7 миллиардов рублей на дорожное покрытие в городах и полмиллиарда рублей в пригороде. Усиленный контроль за работами, по мнению главы региона, необходим как никогда раньше. Вместе с развитием дорог, начинается закупка нового общественного транспорта. Уже в ближайшее время в Челябинске должны появиться 65 городских автобусов, работающих на экологическом топливе, а в Магнитогорске — 15 новых трамваев. Специально к обновлению составов планируется обновление транспортных схем многих городов области.

«Если их грамотно сделать, можно добиться сразу нескольких целей: от надежной работы в час пик до уменьшения вредных выбросов», — заявил Алексей Текслер.

В статье Алексей Текслер снова напоминает о необходимости обновления схемы газификации региона, об этом он впервые сообщил во время визита в Аргаяшский район.

«Перевод котельных на газ в регионе повысит эффективность домашних газопроводов и поможет снизить расходы на тепло, при этом не создавая дополнительные нагрузки на экологию», – рассказал Алексей Текслер во время визита в Аргаяшский район.

В планах главы региона построить 300 километров газовых сетей, что обеспечит газом более 8 тысяч домов. В следующие же три года планируется увеличить число таких домов до 25 тысяч. Помощь в составлении схемы газификации должна оказать компания «Газпром».

Чтобы добиться еще больших результатов, Алексей Текслер призвал своих коллег последовать собственному примеру и начать убирать барьеры между чиновниками и горожанами, поскольку именно простые люди являются гарантом качества жизни в регионе и именно они должны задавать этот стандарт.