Алексей Текслер назначил Сергея Бердникова заместителем губернатора

Глава Магнитогорска будет занимать эту должность на общественных началах.

Новым заместителем губернатора Челябинской области назначен Сергей Бердников. С этой инициативой выступил глава региона Алексей Текслер. Соответствующие бумаги были подписаны вчера, 7 августа, во время рабочей встречи с мэром Магнитогорска, на которой стороны обсудили реализацию в городе областных и федеральных проектов.

«У меня есть предложение к вам: назначить на должность вице-губернатора Челябинской области на освобожденной основе. Для организации этой работы и контроля исполнения тех решений, о которых я говорю», — обратился к Сергею Бердникову Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что речь идет о проектах, которые были представлены 19 июля президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Магнитогорск. Все они касаются развития социальной инфраструктуры. Так, будут построены два новых детских сада и школа, отремонтированы детская больница и поликлиника. При поддержке федеральных властей будут построены парк «Притяжение», а также многофункциональный медицинский центр.

Сергей Бердников поблагодарил главу региона за оказанное доверие.

«Подчеркну, что как раз, чтобы реализовать столь значимую задачу и нужны дополнительные полномочия. Потому что эта задача и требует жестких решений, особенно временных», — заявил Сергей Бердников.

Документы о назначении Сергея Бердникова вице-губернатором на общественных началах были подписаны вчера, а уже сегодня мэр Магнитогорска приступает к исполнению своих обязанностей.