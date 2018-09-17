/ Подлежащие замене бойлеры могут прослужить еще один сезон

В Челябинске решают вопрос замены водонагревателей.

Около 10 домов в Челябинске остаются без водонагревателей, потому что жильцы не соглашаются сменить бойлеры за свой счет. Этот вопрос снова поднимали на аппаратном совещании мэра Евгения Тефтелева и представителей администрации. Сейчас только в двух районах отсутствует проблема бойлеров — это Калининский и Центральный.

Решается вопрос с установкой обогревателей в жилых домах, в некоторых домах вопрос ремонта бойлеров переносят на будущий год. В Металлургическом районе попробуют исполнить работы по «Реальным делам». В любом случае, еще есть время, чтобы все решить. — сообщил сайту «Первый областной» Евгений Тефтелев.

Напомним, что городам Челябинской области разрешили досрочно давать тепло в дома, если температура становится критично низкой. Кроме того, регион должен был отчитаться о готовности к отопительному сезону 1 сентября. Сейчас процесс завершен на 98%. Устраняются все проблемы, выявленные во время контрольной проверки.