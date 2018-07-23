/ Почти в 40 домах Челябинска собственникам предстоит за свой счет заменить бойлеры

Иначе город не сможет своевременно приступить к отопительному сезону.

Несмотря на вновь установившуюся жаркую погоду и самую середину лета, власти Челябинска активно начали готовиться к отопительному сезону. Опрессовка прошла успешно, сейчас завершается пятый этап. Однако на некоторых объектах нужна замена бойлеров. От теплообменников, которые проверку не прошли, в Челябинске зависят почти 40 домов. Проблемы не коснулись только Калининского и Тракторозаводского районов.

Все теплотрассы по графику прошли опрессовку. Проблема в объектах, где нужна замена бойлеров. Заменой занимаются собственники. Нужно провести общее собрание. Где-то они уже прошли, договоренность есть, а где-то нет. Потому что собственники участвуют в этом своими денежными средствами. Я еще раз попрошу, чтобы с собственниками провели разъяснительную беседу. Иначе возникнут проблемы с подключением, и мы войдем плохо в отопительный сезон. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Оплата замены бойлеров ложится на плечи жильцов дома, так как работа с теплообменниками — это вид капитального ремонта. Решение должно приниматься именно жильцами на общедомовом собрании. Они совместно изучают смету, подготовленные управляющей компанией документы, и решают, согласны ли скинуться на замену бойлера.

Принять решение, как говорят в городской администрации, нужно в ближайшее время. Иначе отопительный сезон в Челябинске начнется с нарушениями, и жильцы некоторых домов вынуждены будут встречать первые заморозки в холодных квартирах.