/ 2,2 миллиарда рублей по решению Бориса Дубровского направлено на компенсацию «коммуналки»

Власти региона сдерживают рост тарифов для населения.

Сегодня, 11 июля, в ходе совещания с главами губернатор Челябинской области заявил о необходимости поддержать коммунальные службы региона. После ухода от субсидий должен был последовать рост платежей на 8%. Однако благодаря компенсационным выплатам в размере 2 миллиарда 240 миллионов рублей его удастся сдержать.

Решение о переходе на единые тарифы было принято во всех субъектах России.

На 3,8% изменился совокупный платеж гражданина на коммунальные услуги. Субсидия от правительства региона будет направлена на компенсацию льгот по тарифу на тепловую энергию. — заявила министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц.

Раньше эта сумма составляла 1 миллиард 200 тысяч рублей. Однако после ликвидации перекрестного субсидирования в Челябинске она увеличилась.

Напомним, сезонный рост коммунальных платежей произошел 1 июля 2018 года.