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/ Борис Дубровский ускорил процесс замены аварийного коллектора в Чебаркуле

Борис Дубровский ускорил процесс замены аварийного коллектора в Чебаркуле

Раньше военный городок затапливала канализация.
сегодня в 12:09
  |  Общество

Заменой коллектора, доставившего немало проблем чебаркульскому военному городку, занялось Минобороны. Раньше каждую весну район города тонул в нечистотах, на водоводе происходили вечные аварии. Теперь решено, что будет построен напорный коллектор в 2 нитки, 4 колодца, металлический футляр под переездом. На строительство у компании, с которой заключили госконтракт, есть год. Жители военного городка не могут нарадоваться разрешению давней проблемы. Сдвиги пошли сразу после их обращения к главе Челябинской области Борису Дубровскому.

На сегодняшний день завершены все проектно-изыскательские работы. На объекте проложена временная автодорога, место прохождения трубы расчищено от кустарника. Уложено 728 метров трубопровода — это 25% от всего объема. Также выполнен монтаж футляра протяженностью 64 метра (22%), выполнены монолитные железобетонные конструкции одной из четырех камер. Правительство Челябинской области контролирует ход работ на объекте. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора.

Отметим, что после строительства нового коллектора вода перестанет подступать к домам жителей Чебаркуля, размывать насыпи, угрожая железной дороге. А с территории военного городка исчезнет неприятный запах канализации.

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