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/ Более полумиллиона россиян переселят из аварийных домов до 2024 года

Более полумиллиона россиян переселят из аварийных домов до 2024 года

70 субъектов уже предоставили паспорта региональных проектов.
сегодня в 17:12
  |  Общество

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирает паспорта региональных проектов по расселению аварийного жилья. Уже 70 субъектов предоставили необходимую информацию. В сентябре этого года в субъекты был отправлен паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Мы получили паспорта региональных проектов по расселению аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, от большинства субъектов. Остальным необходимо активизироваться и предоставить информацию в Минстрой России до 14 декабря. Нужно утвердить паспорт федерального проекта и открыть финансирование. — прокомментировал Владимир Якушев, глава Минстроя России.

Проект будет финансироваться из федерального, региональных и местных бюджетов. До 2024 года планируется расселить из аварийного жилья более полумиллиона граждан.

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