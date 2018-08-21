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/ Губернатор Борис Дубровский вручил южноуральцам госнаграды

Губернатор Борис Дубровский вручил южноуральцам госнаграды

Звание почетного гражданина присвоено руководителю завода.
сегодня в 15:45
  |  Общество

Заводчан, врачей и энергетиков наградил губернатор Челябинской области. Борис Дубровский вручил знаки отличия. В ходе торжественной церемонии глава региона отметил 45 южноуральцев за заслуги перед областью.

Награды и заслуженное признание традиционно в нашей области объединяют людей самых разных специальностей и разных отраслей. Это очень характерно для нашего многопланового региона, где активно развиваются металлургия и культура, энергетика и спорт, транспорт и социальная сфера. Это список можно продолжать. В любой отрасли можно добиться успеха и признания, стать профессионалом. Люди, которые сегодня находятся здесь, доказывают этот тезис своим примером. — поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Звания «Почетного гражданина Челябинской области» удостоен гендиректор Симского агрегатного завода Василий Изюмов. Главу региона впечатлило производство предприятия «Агрегат», представляющее собой прогрессивное объединение, которое направляет область к новому технологическому укладу.

Также награду из рук губернатора получила Светлана Яремчук.

Эта награда всего медиахолдинга ОТВ. Все эти годы команда стремилась делать проекты для людей. Награда за заслуги перед Челябинской области подтверждает наши достижения. — рассказала сайту «Первый областной» советник генерального директора АО «Областное телевидение» Светлана Яремчук.

Некоторых южноуральцев наградили благодарностью президента за победу в чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби и за высокие спортивные достижения на XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 в Самсуне.

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