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/ Техника Ростсельмаш стала еще доступнее

Техника Ростсельмаш стала еще доступнее

Сумма скидки составит не 15%, а 25% или 30%.
сегодня в 09:15
  |  Общество

С 15 августа все агромашины Ростсельмаш, проходящие по программе субсидирования «1432», доступны на еще более выгодных условиях. Так, сумма скидки для конечного покупателя составит не 15%, а 25% (для аграриев южной и центральной части России) и 30% (для земледельцев Сибири, Крыма, Дальнего Востока и Калининграда).

Российские аграрии смогут приобрести с максимальной для себя выгодой тракторы, зерно- и кормоуборочные машины Ростсельмаш и более 60 моделей оборудования для кормозаготовки, почвообработки, зернопереработки. Вся прицепная и навесная техника Ростсельмаш реализуется на специальных условиях, предусматривающих фиксирование цены от производителя и дополнительную скидку в 25% и 30% - по федеральной программе субсидирования.

Покупательский спрос не удовлетворен, долгие годы подряд сельхозтоваропроизводители не могут пополнить свои парки агромашинами в полной мере, более 70% хозяйств работают на технике, вышедшей за пределы сроков эксплуатации. Увеличение поддержки по программе «1432» дает уникальную возможность реализовать свои цели с беспрецедентной выгодой, нужно использовать эту возможность, — прокомментировал Артём Вилисов, директор по продажам ООО «Агроцентр» (официальный дилер Ростсельмаш в Челябинской области).

Сейчас при помощи субсидий аграрии могут приобрести тракторы Ростсельмаш RSM 2375, а также зерно- и кормоуборочные комбайны, опрыскиватели, прицепную и навесную технику по предельно низкой цене.

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