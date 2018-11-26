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/ Замечание по уборке снега в городе сделал врио главы Челябинска

Замечание по уборке снега в городе сделал врио главы Челябинска

Он сообщил, что не заметил работающую технику по дороге в мэрию.
сегодня в 09:33
  |  Общество

В Челябинске всю ночь шел снег, поэтому врио главы города Владимир Елистратов решил начать еженедельное аппаратное совещание с вопроса уборки дорог. Он спросил замглавы по дорожному хозяйству, почему жители Челябинска звонят с жалобами на заваленные снегом проезды и тротуары, если только на прошлой неделе во время презентации уборочной техники говорили: город на 100% готов к зиме.

Мы оцениваем ситуацию на дорогах штатной. Ничего такого не видим. Надо сказать, что есть правила благоустройства, которые поясняют нам, как должен убираться и вывозиться снег в разные периоды. Снег закончился в 5:30—5:45. Ночная смена с 20 часов работала по городу. Были произведены противогололедные мероприятия. Порядка 1700 тонн противогололедного материала на дорогу высыпали. Сейчас сформированы 8 колонн, которые эстетически город уберут. Чтобы были жалобы от общественного транспорта, у нас таких данных нет. — ответил замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

На это Владимир Елистратов ответил, что по дороге на работу не встретил ни одну машину.

Я ситуацию по-другому оцениваю, пока из дома ехал — ни одной машины не увидел. Позвонил федеральный инспектор, говорит, завтра возможен визит Цуканова, он обеспокоен. — сообщил врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Добавим, что на проезжей части действительно нет гололеда. Средства, которыми обрабатывают проезжую часть, даже снег превратили в обычную грязь. Что касается ситуации с транспортом, то, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дорогах сейчас 8-балльные заторы. Из-за этого многие челябинцы не смогли добраться на работу вовремя.

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Комментарии

Евгений
10:09, 26.11.2018
Чистите дороги нормально и вовремя от снега!!! не надо сыпать химию на дорогу!!!!!!

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