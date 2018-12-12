/ Снег обещают в конце недели в городах Челябинской области

Зима остается теплой.

В Челябинской области стабильная погода. Температура уже не переходит в плюс, поэтому зиму можно почувствовать. Однако она все еще теплая. По данным синоптиков, ночная температура может опускаться до минус 20 градусов, но максимальный мороз, который можно почувствовать днем, — 13−14 градусов ниже нуля. При этом в регионе, наконец, снова обещают снег.

В четверг, 13 декабря, в Челябинске ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью будет до минус 16, в горах — до минус 19 градусов. Днем также возможен небольшой снег, от минус 3 до минус 8 градусов, а в низинах до минус 13 градусов. В пятницу, 14 декабря, будет минус 10−15 градусов, а днем минус 4−9, в горах и низинах до минус 14. Местами небольшой снег. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В самом Челябинске ночи холодные — до минус 18−20 градусов. Зато днем ожидается всего минус 5−9 градусов. В пятницу, 14 декабря, даже пройдет небольшой снег.