/ Министр экологии назначен в Челябинской области

Новый глава ведомства 34 года работает в экосфере.

Министром экологии Челябинской области стал заведующий кафедрой экологии Челябинского государственного университета Сергей Лихачев. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Министром экологии Челябинской области назначен Лихачев Сергей Федорович. — сообщили в ведомстве.

Сергей Лихачев — доктор биологических наук, профессор. Он 34 года работает в сфере экологии и преподавания. За время деятельности он удостоился почетной грамоты Министерства образования и науки РФ.

До этого момента обязанности министра исполняла Яна Куприкова, которая была начальником управления охраны окружающей среды министерства. Ранее пост руководителя минэкологии занимала Ирина Гладкова. В начале этого года она ушла в отставку.