Закупку новых низкопольных автобусов объявили в Челябинске

В городе к концу 2020 года появятся 34 автомобиля для перевозки челябинцев.

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Администрация Челябинска закупает 34 новых автобуса — объявлены аукционы. Это должен быть низкопольный транспорт, вмещающий в себя до тридцати человек. Год выпуска — 2020. Новые машины будут работать на газомоторном топливе, часть из них — на сжиженном.

Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, самый дорогой лот будет стоить почти 298 миллионов рублей. Единовременно закупается сразу 25 автобусов, на которых с комфортом смогут передвигаться горожане любого возраста и состояния здоровья. В новом транспорте появится доступ в интернет, а также зарядные устройства в поручнях. Наличие обязательных параметров прописано в документации к аукционам.

«Низкое расположение пола (сплошная поверхность без ступенек, на которую можно подняться через все служебные двери, сделав при этом всего один шаг с опорной поверхности); вспомогательное посадочное устройство для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы (аппарели)», — указано в документе.

Еще девять автобусов закупят поштучно. Они также будут курсировать с использованием экологичного топлива. В город ожидаются поставки автомобилей, каждый из которых будет стоить в пределах 10, 5 — 11, 9 миллионов рублей.

Добавим, что заявки будут принимать до 21, а на 24 августа уже назначены торги. Первые автобусы могут появиться в городе уже этой осенью.