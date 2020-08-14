Пранк челябинского блогера «завирусился» по сети

Южноуральцы увидели в коротком видео критику городской власти.

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Ролик челябинского пранкера с горой песка на остановке привлёк внимание пользователей сети. Южноуральцы обратили на видео блогера Николая Брынских, который выпускает видео под псевдонимом Qylek.



Основной контент блогера — пранки. В четверг, 13 августа, на странице челябинца в Инстаграме появилось видео «Челябинский пляж». На нём Николай Брынских в шортах, очках и с напитком в руках лежит на песке. Затем камера отъезжает от мужчины и выясняется, что он расположился не на пляже, а на остановке возле ТРЦ «Горки».

Видео блогера стало вирусным и попало в различные паблики. В одном из них около 16 миллионов подписчиков. Многие жители Челябинска увидели в нём критику власти, однако сам Николай Брынских отмечает, что изначально не преследовал такой цели, а ролик получился случайно.

«На самом деле это не запланированная акция, мы шли мимо и увидели песок, идея пришла сразу, но больше она связана с закрытыми границами, а не с чиновниками. Пошли купили очки коктейль и сняли сразу, только потом, когда уже начали писать, я узнал, что оказывается этот песок там уже достаточно долго лежит»,— рассказал Николай.

Блогер подчеркнул, что изначально не хотел критиковать городские власти и такую интерпретацию за него додумали зрители и подписчики. Сам же челябинец назвал своей задачей лишь сбор просмотров.

«Именно про власть уже люди додумали самостоятельно. Но видимо это только на пользу пошло. Моей задачей было, чтобы видео увидело как можно больше людей, так что неважно, что там говорят, главное, что просмотры идут, а обсуждать всегда будут»,— отметил блогер Николай Брынских.

Отметим, что в минувший понедельник разнос подчинённым за оставленный песок устроила мэр Наталья Котова. Она поручила навести порядок за 3 дня.