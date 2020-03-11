«Закупаем автомобили-амфибии»: жители Миасса страдают от потопов на дорогах

Огромные лужи доставляют немало проблем автомобилистам.

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В Челябинской области на выходных выпало очень много снега. Но из-за очень тёплой погоды он стал быстро таять. В Миассе это привело к затоплению ряда центральных дорог. Ситуация осложнилась тем, что под лужами скрылись огромные ямы, которые автолюбители раньше объезжали.

«На улице Зелёной попал в яму прямо на дороге, колесо лопнуло. Думали одни такие, доползли, чтобы его поменять, а там ещё восемь машин. Также с пробитыми колёсами после этой ямы», — жалуются жители в социальных сетях.

Отметим, что тяжело не только автомобилистам, но и обычным пешеходам. Многим приходится использовать обходные пути, чтобы просто перейти дорогу.

В администрации Миасса рассказали, что на данный момент подрядчик совместно с управлением ЖКХ инспектирует дороги и осуществляет текущий ремонт. Проблема состоит еще и в том, что асфальтобетонные заводы, с которыми работает подрядная организация, пока не работают. Для того, чтобы избавиться от ям, применяют временную меру - укладку кирпичом.

«На сегодняшний день работы ведутся на улицах Романенко и Зелёная. Сегодня они эти ямы заделывают. Проблемы с ливнёвками также устраняют - для решения проблем их промывают горячей водой и прочищают», — рассказали в администрации Миасского городского округа.

Также отмечалось, что на 2020 год планируется проектирование и подготовка проектно-сметной документации по оборудованию ливневками ещё нескольких улиц округа.

К слову, в местном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа сообщили, что паводковая обстановка в городе на данный момент в норме.

«Паводковая обстановка в этом году достаточно необычная из-за аномально тёплой зимы. Но несмотря на малоснежность, этот год не будет отличаться от всех других. Паводок не может пройти незаметно», — поделился Валерий Карпунин, директор МКУ «Управление ГОЧС».

Вопрос подготовки к паводку в области сегодня также обсуждался на совещании губернатора с главами муниципалитетов. Алексей Текслер дал четкое распоряжение: к таянию вод необходимо подготовиться тщательно, чтобы не страдали жители.