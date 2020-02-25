Мэрия Челябинска готовится к паводковому периоду

Бороться со стихией будут около трех тысяч человек.

Администрация Челябинска начала подготовку к весеннему паводку. Для этих целей была утверждена специальная противопаводковая комиссия, в состав которой вошли руководители структурных подразделений мэрии города, главы районов, а также руководитель ФГУ по эксплуатации водохранилищ Челябинской области.<

«Для обеспечения безопасности приняты к сведения рекомендации МЧС, скорректированы перечни опасных участков: их всего 64, среди них 27 — места возможного подтопления мест движения автотранспорта. Прогнозируемая площадь подтопления по городу около 340 гектаров, в эту зону попадает 321 жилое строение, 50 садовых строений», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Дмитрий Плеханов.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что подготовка к весеннему паводку идет в штатном режиме.

«Пока все планируется в пределах нормы, это стандартная ситуация, мы всегда готовы, потому что это весна, на Урале она наступает быстро. Для работы привлечено три тысячи человек. Это люди, которые находятся на своих рабочих постах. Просто они готовы к тому, что если произойдет чрезвычайная ситуация, то приступят к необходимым работам», — подчеркнула Наталья Котова.

На случай масштабного затопления подготовлено 23 пункта временного размещения, которые вмещают более 25 тысяч человек, а также более ста единиц техники для эвакуации.