Весна идёт, весне дорогу: в Челябинской области станет по-настоящему тепло

В то же время ожидаются небольшие осадки.

Послушать 00:00

На прошедших выходных в Челябинской области выпало много снега, который на следующий день начал таять, превратившись в огромные лужи. Только всё будет довольно быстро высыхать.

Ведь сегодня, 11 марта, в регионе дневная температура воздуха поднимется до плюс 4 — 9 градусов тепла. Но может быть довольно ветрено — местами порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске также будет тепло, до плюс 7 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.

В ночь на четверг, 12 марта, будет ещё минусовая температура — до минус 4 градусов. А днём воздух прогреется до плюс 10, в столице области также будет тепло - до плюс 8 градусов. Также ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Но преимущественно без осадков.

Пятница, 13 марта, порадует теплой ночной погодой — 0 — плюс 2 градуса. Днём будет облачно, с прояснениями, но ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. А в отдельных районах области может образоваться гололедица. Воздух прогреется до плюс 4 — 9 градусов по Цельсию. Ветер опять же может достигнуть порывов в 16 метров в секунду.

Напомним, что если вы попали в сложную и затруднительную ситуацию, вам стоит немедленно обратиться в экстренную службу по номеру 112.