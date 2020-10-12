Челябинское УФАС оштрафовало фирму из Сатки за использование чужого имени

Компанию признали виновной в нарушении Закона о защите конкуренции.

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Челябинское УФАС оштрафовало на 100 000 рублей ООО «Втормет-Сатка». Причиной стало незаконное использование фирменного наименования. На организацию в ведомство пожаловалась компания с аналогичным названием.



Заявитель был зарегистрирован в 2012-м году, а ответчик — в 2018-м. Это не мешало второй компании использовать имя в своих роликах и на входной группе. При этом, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе УФАС, обе фирмы осуществляют реализацию одного вида товаров — лома цветных и черных металлов.

«Ответчик отметил, что его вывески и заявителя отличаются между собой. Так, у заявителя на вывеске фирменное наименование указано без пробела — „Втормет Сатка“. При этом, как указывает заявитель, он не имел умысла на нарушение каких-либо исключительных прав заявителя»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

В УФАС отметили, Законом о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица. По части 1 статьи 14 не допускается конкуренция в виде приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации юрлица.

В итоге в УФАС признали нарушение и оштрафовали компанию-ответчика на 100 000 рублей. Её должностное лицо также подверглось санкции в размере 12 000 рублей.