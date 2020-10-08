Лозунг местного радио «Любишь бюджеты — люби и откаты» возмутил жителя Челябинска

Мужчина пожаловался на рекламу в УФАС.

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На рекламу радио пожаловался житель Челябинска. Его смутил лозунг «Любишь бюджеты — люби и откаты» одной из местных станций. Мужчина посчитал, что такая реклама несёт в себе сразу несколько негативных последствий и обратился с жалобой в УФАС.



«Фраза „Любишь бюджеты — люби и откаты“ является частью рекламы указанного радио. По мнению гражданина, данная реклама побуждает должностных лиц к совершению коррупционных преступлений, формирует негативный образ государственного служащего в сознании слушателей радио»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского УФАС.

Отметим, что согласно пункту 1 части 4 статьи 5 Закона «О рекламе» она не должна побуждать к совершению противоправных действий. В УФАС подчеркнули, что сейчас изучают сообщение на наличие нарушений, кроме того, ведомство запросит мнение о правомерности подобного лозунга у экспертов.

Решение относительно возбуждения дела будет принято через месяц.