Яхты спустили на воду в Снежинске

В местном клубе готовятся к началу сезона.

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Яхт-клуб Снежинска готовится к открытию нового сезона. Спортсмены уже спустили судна на воду и ждут, когда смогут начать тренироваться на свежем воздухе.



Сначала активисты яхт-клуба устанавливают пирс, который за зиму немного сдвинуло льдом. Затем на воду спускают сами судна. Это также делается это при помощи крана. Всего на воду спустили три крупных яхты Снежинска, среди них есть «Снежинка», построенная еще в 90-х. Самое крупное судно — крейсерная яхта «Палыч», её длинна — 965 метров. Есть в яхт-клубе и почти ровесница самого города. Лодку «Лидия» построили ее на год позже создания Снежинска — в 1958 году.

«Субботник прошел хорошо, все отлично, все сбросили. Сейчас будем заниматься уже непосредственно подготовкой яхт на воде. Проверять уже их техническое состояние, настраивать мачты и так далее и тому подобное. Обтягивать понтоны, якоря, чтобы все было безопасно в сезоне, чтобы все было хорошо»,— рассказал «Первому областному» председатель федерации парусного спорта Александр Екимов.

Отметим, что из-за пандемии воспитанники яхт-клуба пока сидят по домам. Однако преподаватели уже готовятся к открытию сезона. Они проверяют оборудование и составляют график тренировок.