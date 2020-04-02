Первые случаи заражения коронавирусом появились в Озерске

В закрытом городе сразу у двух жителей положительные анализы.

Послушать 00:00

В закрытом городе Озерск на территории Челябинской области найдены первые условно зараженные коронавирусной инфекцией. У двух жителей города тест-системы выявили наличие заболевания.

«Выявлено два условно подтвержденных результата после проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Вьетнама и из Франции. У этих граждан клинических проявлений заболевания нет. В настоящее время пробы отправлены на исследование в новосибирскую лабораторию "Вектор"», — сообщает администрация Озерского городского округа.

Всего на карантине в городе находится 233 человека, у них нет симптомов заболевания.